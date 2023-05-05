تراجع التغذية بالمياه للمتن الشمالي وبيروت.. والسبب؟

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صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيان أعلنت فيه ان" زيادة نسبة التقنين في التغذية بالمياه لمناطق ساحل المتن والعاصمة بيروت يعود إلى عطل طرأ قبل أربع وعشرين ساعة على إمدادات الكهرباء العائدة للخط الرئيسي في محطة الضخ في الضبية، وتقوم الفرق التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان بأعمال التصليح".أضاف البيان :" ان المؤسسة تعتذر من المشتركين آملة انجاز الاعمال بالسرعة المطلوبة لتعود فورا التغذية بالمياه في المناطق المذكورة إلى ما كانت عليه سابقا".