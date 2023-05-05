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لبنان

بيان مهمّ لوزارة الماليّة... إليكم ما أعلنته

Lebanon 24
05-05-2023 | 07:09
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أعلنت وزارة المالية، في بيان عن " سلسلة من الإجراءات تتعلق بالمبالغ المدفوعة لأشخاص أو مؤسسات أو شركات ليس لها في لبنان محل لمزاولة المهنة، تتضمن موجبات على المعنيين الالتزام بها في ما خص التصريح عن المبالغ المدفوعة او المستحقة الفصلية وكيفية تطبيق المادة 29 من القانون النافذ حكما رقم 10 تارخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العام 2022) والقرار رقم 70/1 تاريخ 30/1/2023 الذي حدد دقائق تطبيق المادة المشار اليها، والتي الزمت المكلفين كافة التصريح وتسديد الضريبة فصليا بهذا الشأن.
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ويمكن المعنيين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل دقائق التطبيق، العودة الى الموقع الالكتروني لوزارة المالية w.w.w.finance.gov.lb.
 
 
 

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