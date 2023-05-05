بري عرض الاوضاع العامة مع العريضي واستقبل شفير

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية العريضي غادر دون الادلاء بتصريح .



كما استقبل رئيس المجلس رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.

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