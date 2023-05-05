فوضى داخل هذا المستشفى... ما الذي يجري؟

أفادت معلومات "لبنان 24"، عن توقف المصعد الكهربائي الأساسيّ عن العمل في مستشفى سير الضنية الحكومي، ما أدى إلى فوضى واستياء لدى المرضى وعائلاتهم.

وقد توجهت فرق الصيانة إلى المستشفى، ويجري العمل على إصلاح العطل.