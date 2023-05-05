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لبنان

فوضى داخل هذا المستشفى... ما الذي يجري؟

Lebanon 24
05-05-2023 | 08:09
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أفادت معلومات "لبنان 24"، عن توقف المصعد الكهربائي الأساسيّ عن العمل في مستشفى سير الضنية الحكومي، ما أدى إلى فوضى واستياء لدى المرضى وعائلاتهم.
 
 
وقد توجهت فرق الصيانة إلى المستشفى، ويجري العمل على إصلاح العطل.
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مستشفى

سير الضنية

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