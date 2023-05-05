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لبنان

انفجار التليل... ما الجديد قضائياً؟

Lebanon 24
05-05-2023 | 08:21
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أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة استكمال الاستجوابات في قضية انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الى 16 حزيران المقبل.
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