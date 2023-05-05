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لبنان

مهمتها انتهت... الوفود القضائية الاوروبية تغادر بيروت

Lebanon 24
05-05-2023 | 09:18
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استمعت الوفود القضائية الأوروبية اليوم، إلى إفادة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على مدى ثلاث ساعات، شرح خلالها الأخير طبيعة عمله في مصرف لبنان. ووعد بتقديم مستندات تتضمن النصوص القانونية الخاصة بالمصرف المركزي. 
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وتسلمت الوفود مستندات من رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن ندى مخلوف الموظفة في شركة "ديلويت" للتدقيق المالي.
 
 وأنهت الوفود مهمتها على أن تغادر بيروت مساء اليوم.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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