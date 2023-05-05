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لبنان
الأن... ما هي تسعيرة الدولار؟
Lebanon 24
05-05-2023
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 94400 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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