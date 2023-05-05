رئيس الكتائب التقى ريزا طارحا خطوات عملية لحل ملف السوريين

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إلتقى رئيس الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل نائب المنسقة الخاصة في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وتركز البحث على موضوع اللاجئين السوريين في لبنان .وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي الكتائبي جويل بو عبود، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبد الله ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الحزب لارا سعاده.وعرض رئيس الكتائب، بحسب بيان مكتبه الاعلامي، "أمام زائره تفاصيل الأزمة التي يعاني منها لبنان وعدم قدرته على تحمل عبء هذا العدد الكبير من السوريين الموجودين على اراضيه".وطرح الجميل مجموعة من الخطوات العملية التي من شأنها ان تساعد على حل الأزمة.