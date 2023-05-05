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لبنان

يوم الأحد... لا تسلكوا الكورنيش البحري لبيروت

Lebanon 24
05-05-2023 | 10:32
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صــــدر عـــــن المـــــديريـّة العـامـّـــة لقــــــوى الأمــــن الدّاخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامّـــــــــــــة البـــــلاغ التـّـــالـي:

إحياءً لذكرى الشابّة البريطانية، الموظفة في السّفارة البريطانية ربيكا دايكس، ستقوم مؤسسة "Lebanon By Bike"، بالتنسيق مع السّفارة البريطانية في لبنان، وجمعية "أحلى فوضى" ومؤسسة "دار المشرق للنشر"، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، بتنظيم "طواف للدراجات الهوائية" لمسافة حوالى 6 كلم، اعتباراً من السّاعة 9:00 من يوم الأحد 7-5-2023، وانطلاقاً من واجهة بيروت البحرية (ساحة مؤسّسة Lebanon By Bike) وصولاً إلى النادي العسكري المركزي، والعودة على المسار ذاته نحو وسط بيروت، ثم باتجاه ساحة الشهداء، وصولاً إلى نقطة الانطلاق.
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لذلك، سيتم بالتاريخ المذكور أعلاه:

- منع وقوف السّيّارات، على طول المسلك المذكور، اعتباراً من السّاعة 6,00 صباحاً، إلى حين انتهاء "الذكرى".

منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 9.00 صباحاً على المسلك المذكور وحتى الانتهاء.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور، وحفاظاً على سلامة المشاركين. 
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