قائد الجيش استقبل وفدا برلمانيا من الاتحاد الأوروبي

إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، وفدا برلمانيا من الاتحاد الأوروبي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



كما استقبل القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وتم التداول في شؤون مختلفة.

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