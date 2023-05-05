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لبنان

حريق كبير على اوتوستراد سن الفيل (صور)

Lebanon 24
05-05-2023 | 11:14
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اندلع حريق كبير في مستوعبات للنفايات على اوتوستراد سن الفيل- باتجاه مستديرة الصالومي، وروائح كريهة تعبق بالمنطقة.
 
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