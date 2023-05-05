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لبنان

تزامناً مع سباق رالي الربيع.. تدابير سير يومي السبت والأحد في هذه المناطق

Lebanon 24
05-05-2023 | 11:36
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة  مـا يلـي:

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة "رالي الربيع الـ 38"، وذلك يومي السبت والأحد بتاريخي 6 و 7 – 05-2023، على عدّة مراحل:  
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                                   يوم السبت 6- 05-2023

المرحلة الخاصة الأولى الاستعراضيّة للسرعة 2،52 كلم (الكسليك ــــ جونية، النادي اللبناني للسيّارات والسياحة):

تقام هذه المرحلة داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة الكسليك يوم السبت 6-5-2023 ابتداءً من الساعة 17:00، ويُقفل النادي في هذا اليوم من الساعة 12:00 ظهرًا ولغاية الساعة 22:00.

ثم تتابع السيارات طريقها باتجاه أدما وصولًا إلى موقف شركة PAC-LBC منهيةً القسم الأوّل ابتداءً من الساعة 17:33 للتوقّف في الموقف المغلق لحين موعد انطلاق القسم الثاني من السباق نهار الأحد 7-5-2023 عند الساعة 7:30 صباحًا.   

                                 يوم الأحد 7-5-2023

المرحلة الخاصة الثانية، والرابعة للسرعة 17،36 كلم (بلاط- طورزيا)
تنطلق هذه المرحلة من بلاط صعودًا باتجاه بشلّلي- زبدين، بير الهيت، ثم تتوّجه إلى الحصون باتجاه فرحت السّقي، وصولًا إلى طورزيّا.

تقفل هذه الطريق يوم الأحد من الساعة 6:53 حتّى الساعة 9:23، ثمّ من السّاعة 10:18 ولغاية الساعة 12:48 من اليوم ذاته.

المرحلة الخاصة الثالثة، والخامسة، والسادسة للسّرعة 21،30 كلم (حبوب- بنتاعل)
تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودًا باتجاه فدار التحتا، وفدار الفوقا، ومزرعة العين، وبشتليدا، وحجولا، وبركة حجولا، وجربتا، وصولًا إلى بنتاعل.

تقفل هذه الطريق يوم الأحد من الساعة 7:46 ولغاية الساعة 10:16، ثمّ من الساعة 11:11 وحتّى الساعة 13:41، وأيضًا من الساعة 13:43 ولغاية الساعة 16:13.

سيُقام في باحة موقف LBCI PAC- أدما مركز تجمّع ومنطقة خدمة، اعتباراً من الساعة 14:00 من يوم السبت وحتّى السّاعة 16:00 من يوم الأحد. وستدخل السيّارة الأولى إلى النادي اللبناني للسيّارات والسياحة منهية الرالي عند الساعة 16:35 من يوم الأحد 7/5/2023.

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير، تسهيلاً لحركة المرور وحفاظًا على السلامة العامة.
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