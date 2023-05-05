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لبنان

كلامٌ جديد لـ"حزب الله" بشأن فرنجية.. ما قاله مسؤولٌ بارز لافت جداً!

Lebanon 24
05-05-2023 | 11:41
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غرّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر حسابهِ على "تويتر" قائلاً: "أكدنا مراراً على المقاربة الإيجابية بطرح اسم مرشح للرئاسة، واليوم أصبحت الأمور واضحة أكثر محلياً وإقليمياً، ولا ينفع الاستمرار بالمقاربة السلبية برفض الآخر من دون تقديم البديل. حزب الله لم يتوقف عن مدِّ اليد إلى شركاء الوطن بالحوار للتوصل إلى انتخاب الرئيس".
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وأضاف: "أعلنَّا دعمنا لترشيح الوزير فرنجية، فلتطرح الكتل الأخرى مرشحها أو مرشحيها، ونحن مستعدون للتداول لتقريب وجهات النظر للخروج من المراوحة، ثم يكون الانتخاب بتطبيق الدستور لانتخاب الرئيس في المجلس النيابي".

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