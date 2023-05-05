بوشكيان: أهل الإعلام مؤتمون على رسالة شهداء الصحافة

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أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان بياناً قال فيه: "في ذكرى شهداء الصحافة، أقول لأهل الصحافة والاعلام، إنكم ورثتم القلم الحر، تخطّون فيه قناعاتكم الوطنية، تدافعون به عن المبادىء الديموقراطية، تكشفون بالحبر المؤلم الفظاعات والارتكابات، وتبرزون النجاحات والانجازات".أضاف: "صحيح أنكم سلطة رابعة، إنما هي ركيزة وحاجة لكل السلطات. نستذكر شهداء الصحافة الأبرار الذين ارتبطت أسماؤهم بالشرف والتضحية في سبيل استقلال لبنان، وأنتم الجنود المؤتمنون على الرسالة.