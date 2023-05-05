Advertisement

لبنان

بوشكيان: أهل الإعلام مؤتمون على رسالة شهداء الصحافة

Lebanon 24
05-05-2023 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1063721-638189093575108502.jpg
Doc-P-1063721-638189093575108502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان بياناً قال فيه: "في ذكرى شهداء الصحافة، أقول لأهل الصحافة والاعلام، إنكم ورثتم القلم الحر، تخطّون فيه قناعاتكم الوطنية، تدافعون به عن المبادىء الديموقراطية، تكشفون بالحبر المؤلم الفظاعات والارتكابات، وتبرزون النجاحات والانجازات".
Advertisement

أضاف: "صحيح أنكم سلطة رابعة، إنما هي ركيزة وحاجة لكل السلطات. نستذكر شهداء الصحافة الأبرار الذين ارتبطت أسماؤهم بالشرف والتضحية في سبيل استقلال لبنان، وأنتم الجنود المؤتمنون على الرسالة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2023-05-05
13:01 | 2023-05-05
12:56 | 2023-05-05
12:49 | 2023-05-05
12:25 | 2023-05-05
11:41 | 2023-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website