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لبنان
بوشكيان: أهل الإعلام مؤتمون على رسالة شهداء الصحافة
Lebanon 24
05-05-2023
|
11:47
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أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان بياناً قال فيه: "في ذكرى شهداء الصحافة، أقول لأهل الصحافة والاعلام، إنكم ورثتم القلم الحر، تخطّون فيه قناعاتكم الوطنية، تدافعون به عن المبادىء الديموقراطية، تكشفون بالحبر المؤلم الفظاعات والارتكابات، وتبرزون النجاحات والانجازات".
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أضاف: "صحيح أنكم سلطة رابعة، إنما هي ركيزة وحاجة لكل السلطات. نستذكر شهداء الصحافة الأبرار الذين ارتبطت أسماؤهم بالشرف والتضحية في سبيل استقلال لبنان، وأنتم الجنود المؤتمنون على الرسالة.
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