خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. اكتشفوا ما جرى مؤخراً!

قامت مصارف عديدة بإجراء إتصالاتٍ مع زبائن لها، مؤخراً، تُبلغهم فيها أنه بات بإمكانهم إيداعَ مبالغ بالليرة اللبنانية ضمن حساباتهم لتقاضيها بالدولار استناداً إلى منصّة "صيرفة".

وفي السّياق، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ هذه الخطوة ارتبطت بإشاراتٍ برزت قبل أيام وتفيدُ بأنّ المصارف ستزيدُ من نشاط تحويل مبالغ الليرة إلى الدولار على "صيرفة"، وأضافت: "هذا الأمر يعني أنَّ إعتماد المواطنين على المصارف لشراء الدولار سيزداد فيما سيتراجع الضغط عن السوق الموازية تدريجياً في الآونة الحالية".

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ورأت المصادر أنّ "هذه الخطوة مع خطواتٍ أخرى فاعلة، ستنعكسُ إيجاباً على سعر الدولار في السوق الموازية، وقد تُرجِم ذلك بانخفاض حصل في السوق خلال اليومين الماضيين، إذ تراجعت العملة الخضراء بنحو 1500 ليرة لبنانية".