سكاف التقى الراعي: متفائل ووفقاً للمعطيات سنتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية قريباً

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بعد اللقاء، قال سكاف: "تشرفت بزيارة غبطة البطريرك اليوم، وكانت مناسبة تباحثنا فيها في نتائج الجولة الأولى من المبادرة التي نقوم بها من أجل الدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية. وتوصلنا في الجولة الأولى إلى عدد قليل من الأسماء تداولنا بها مع غبطة البطريرك وسنكمل المداولات مع أفرقاء آخرين في اليومين المقبلين".أضاف: "لن ندخل اليوم في الأسماء ولن نعلن عنها، ولكن في المرحلة المقبلة سيتم الأمر من قبل الأفرقاء الذين أيدوا بعض الأشخاص، وذلك للدفع إلى انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة ومن دون تسرع".ورداً على سؤال عما اذا كان هناك من ترابط بين مهمته ومهمة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، قال سكاف: "لا ترابط ولا تنسيق. وفي الوقت عينه، لا تنافس. إن الأزمة اللبنانية كبيرة جدا وتتطلب تضامنا والعمل بجدية من الأفرقاء للنهوض بهذا البلد".أضاف: "قدمنا لائحة من 11 اسما. واليوم، لدينا ثلاثة أسماء نالت عددا كبيرا من الأصوات في مجلس النواب. نتابع الجولة الاولى على أن نستكملها غدا، ويمكن أن تكون هناك جولة ثانية يتم فيها تحديد الاسم الذي سيمثل فريقنا للذهاب الى انتخابات ديموقراطية والانتهاء من الشغور الرئاسي".وعن التنافس بين رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ومرشح المعارضة، قال سكاف: "إن الإتجاه هو لتسمية شخصية واحدة لمواجهة الفريق الآخر بعملية ديموقراطية لانتخاب رئيس للجمهورية. نحن نؤمن بالديموقراطية والنظام البرلماني اللبناني، وسنتقبل نتائج الانتخابات".وختم سكاف: "أنا متفائل، ووفقا للمعطيات التي لدينا، نعم سنتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية قريبا، ويجب أن تتقاطع الحركة الداخلية التي نقوم بها مع الحركة الخارجية التي بدأنا نلمسها اليوم".