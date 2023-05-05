شيخ العقل شارك في مأتم القاضي مزهر وزار شهيب وبشامون

Advertisement

كلام الشيخ أبي المنى جاء في تشييع القاضي مزهر في حمانا، حيث شارك بحضور الشيخين أبو فايز أمين مكارم وأبو فارس مروان فياض، على رأس وفد من المشايخ وأعضاء في المجلس المذهبي، ومن بينهم القاضي الشيخ غاندي مكارم في المأتم الرسمي والشعبي للراحل في مسقط رأسه في حمانا.وحضر التشييع أيضا الوزيران في حكومة تصريف الأعمال التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد، ضم النائبين هادي أبو الحسن ووائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب ووكيل داخلية التقدمي في المتن عصام المصري، النائب آلان عون ممثل عن قائد الجيش العماد جوزيف عون وشخصيات سياسية وقضائية واجتماعية وأهلية، الى وفود من مناطق الجبل.وسبق الصلاة على الجثمان شهادة قدّمها الشيخ أبي المنى بالراحل، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم... "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ" هُوَذا القدرُ العادلُ وهُوَذا الموتُ الحقُّ، يَخطِفُ منَّا الأعلامَ والأحلام، ولكنّه يترك في ما بيننا الأعمالَ ومآثرَ الرجال، وها نحن اليومَ نودِّع علماً رفيعاً من أولئك الأعلام، سطَّر في حياته سجِّلاً حافلاً بحضوره الاجتماعي والقضائي والوطني، فاستحقّ الشهادة، ونحن نَشهدُ شهادةَ حقٍّ، كما يَشهدُ المجتمعُ وتَشهدُ البلاد، بأنَّ المقدَّمَ القاضي رشيد مزهر كان وجهاً مشرقاً من وجوه الجبل ولبنان، وقامةً باسقةٌ من قامات العدالة والقضاء، وقلباً نابضاً بالخير والمعروف والإيمان".أضاف: "عرفَتْه المحكمةُ قاضياً نزيهاً غيرَ متحيِّز، صلباً غيرَ مُتشَفٍّ، ثابتاً غيرَ متحجِّر، مرِناً غيرَ متساهل، عادلاً في أحكامه ومقارباتِه، إنسانيّاً في تعاطيه وتعامله، معروفيَّاً حيثُ تقتضي المروءةُ حكمةً ورجولة، ووطنيّاً حيث تُوجبُ العدالةُ مهابةً وحنكةً وكلمةً حرَّة. القاضي المقدَّم سليلُ عائلةٍ معروفية عريقة حملت على منكبَيها همومَ مساعدة الناس وخدمةِ المجتمع ردحاً من الزمن، وسطّرت في التاريخ مواقفَ نُبلٍ وأصالةٍ وعنفوان، ولعلَّ الراحلَ الكبير كان في عصرِنا الحاضرَ من أبرزِ رجالِها المتمسِّكين بحفظ تراث العائلة المُفعَمِ بمزايا العطاء والمحبة والأريحية".وتابع: "نفتقدُه صاحبَ رأيٍ سديد وموقفٍ مسؤول والتزامٍ أخلاقيٍّ راقٍ. كما يفتقدُه الوطنُ مرجِعاً قضائيّاً ومصلحاً اجتماعياً ورجلَ فكرٍ وداعيةَ حوارٍ وانفتاح. لروح المقدَّمِ الراحلِ نسألُه تعالى الغفرانَ والرحمة، ولأبنائه الأفاضلِ وعائلته الكريمةِ طيبَ البقاء والسلامة، وهمُ الموحدون المؤمنون الراضون بقضاء الله وقدره والحافظون لقولِه تعالى: "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ".ثم أم شيخ العقل الصلاة والى جانبه المصلي الشيخ سليم الأحمدية ووري الجثمان في الثرى في مدافن العائلة في البلدة.وزار الشيخ أبي المنى يرافقه القاضي مكارم ومشايخ، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب في منزله في عاليه للإطمئنان إلى صحته، وتم البحث في عدد من القضايا والمواضيع العامة.كذلك، زار شيخ العقل والوفد المرافق دار بلدة بشامون الاجتماعي لتقديم التعازي بوفاة الشاب الموهوب الذي قتل في كاليفورنيا كريم مجدي رفيق أبو نجم، الى عائلة الفقيد وقائد الشرطة القضائية السابق العميد أنور يحيى، بحضور النائب تيمور جنبلاط ووفد مرافق له.