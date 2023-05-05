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لبنان

مبلغ مليون ليرة ستدفعونه شهرياً لقاءَ "أمرٍ لا مفرّ منه".. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2023 | 13:58
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يوم الثلاثاء الماضي، أصدرت وزارة الطاقة والمياه تسعيرة للمولدات تراوحت بين 34 و 38 ألف ليرة لبنانية عن شهر نيسان الماضي، لكن المفارقة هي أن الفواتير التي أصدرها أصحاب المولدات في مُختلف المناطق جاءت قبل الإعلان عن التسعيرة بأيَّام، ما يعني أنّ الأرقام التي أصدرتها الوزارة "شكليّة" ولا داعي لها بالنسبة للكثيرين من أصحاب المولدات.
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وتبيّن أن بعض العاملين في هذا القطاع فرضوا تسعيرة على الكيلوواط تراوحت بين 60 و 80 ألف ليرة لبنانية، في حين أنّ المقطوعة الشهرية التي تعتبر "أمراً واقعاً على الزبائن" ولا مفرّ منها، باتت تتراوح بين 8  و 13 دولاراً، أي ما يفوق المليون و 150 ألف ليرة لبنانية.
وإزاء ما حصل، سعى مواطنون للتواصل مع وزارة الطاقة لإبلاغهم بما يجري، إلا أنّهم لم يلقوا تجاوباً منها، فيما كانت هناك مناشدة لوزارة الاقتصاد بالتحرك عبر المراقبين والتثبت من كشوفات الفواتير التي صدرت قبل الإعلان عن تسعيرة المولدات من "الطاقة".
  
المصدر: خاص "لبنان 24"

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