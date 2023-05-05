برّي عرض الأوضاع مع العريضي في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.



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كذلك، استقبل بري رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير. وإثر اللقاء، غادر العريضي من دون الإدلاء بأيّ تصريح.كذلك، استقبل بري رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.