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لبنان
شركة طيران ممنوعة من دخول الأجواء اللبنانية.. ما علاقة "إسرائيل"؟
Lebanon 24
05-05-2023
|
14:21
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أعلن المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، في بيان، أنه "بناء على كتاب المديرية العامة للإقتصاد رقم 2023/598، والذي أفاد بأن شركة TUS AIR أصبحت مملوكة من الشركة الإسرائيلية KNAFAIM HOLDINGS LTD بنسبة 49.9% ، وبناء على إقتراح رئيس مصلحة النقل الجوي، قررنا منع شركة TUS AIR القبرصية من التحليق في الأجواء اللبنانية ومن الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وذلك حتى إشعار آخر ريثما تصدر توصيات عن المؤتمر القادم لضباط إتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل في حظر التعامل مع الشركة المذكورة".
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وكان الحسن وجه كتاباً الى المديرية العامة للاقتصاد و التجارة أشار فيه الى "ورود رسالة من سلطة الطيران المدني القبرصي يتضمن تعيين شركة الطيران Tus AIR لإستثمار خدمات النقل الجوي بين جمهورية قبرص و الجمهورية اللبنانية وذلك استنادا الى اتفاق النقل الجوي بين البلدين والذي تم التأشير عليه في تاريخ 2017/04/11، وحيث تبين بواسطة الانترنت بأن الشركة المذكورة مملوكة او بعض اسهمها تعود لشركة اسرائيلية.
وأحالت المديرية العامة للطيران المدني الملف الى المديرية العامة للإقتصاد و التجارة للتحقق من وضع الشركة سيما وان المديرية العامة للإقتصاد والتجارة كانت قد طلبت عدم التعامل مع شركات مماثلة آخرها الشركتين الاوكرانيتين AEROSVIT AIRLINES و الخطوط الجوية الدولية الاوكرانية UIA".
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