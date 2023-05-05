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لبنان

بعد عامين فقط.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان

Lebanon 24
05-05-2023 | 15:12
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بثت قناة الـ"LBCI" تقريراً، اليوم الجمعة، تطرّقت فيه إلى ملف إنتاج الطاقة الكهربائية لصالح مؤسسة "كهرباء لبنان" عبر مزارع من الطاقة الشمسية في مختلف المحافظات اللبنانيّة.
 
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وذكر التقرير أنه في بلدة كفيفان - البترون، على سبيل المثال، سيتمّ إنشاء واحد من حقول الطاقة الشمسية التي سترفدُ كهرباء لبنان بالطاقة، وأضاف: "11 من أصل 264 شركة شاركت في مناقصة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، رست عليها العقود في مختلف المحافظات، وبدأت عمليات استئجار الأراضي لإقامة المنشآت. وفعلياً، فقد اختيرت أفضل 3 أسعار في كل محافظة، وستوفر الشركات الـ11 165 ميغاواط من الطاقة الشمسية من أصل 2500 ميغاواط تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان بعد سنتين من الآن".
 
وأوضح التقرير أنّ كل كيلوواط من كهرباء تلك المنشآت، سيُباع ضمن محافظة البقاع بـ5.7 سنتات، فيما سيباع في باقي مناطق لبنان بـ6.2 سنت، وأردف: "الفرق في الأسعار يعود إلى انخفاض كلفة إيجار الأرض في البقاع وتوفر أشعة الشمس بكثافة في السهل. أما إعطاء الرخص فجاء بناء لاقتراح وزارتي الطاقة والمالية وبموافقة مجلس الوزراء قبل عام". 
 
للإطلاع على التقرير كاملاً.. شاهدوا الفيديو المُرفق:
 

 
 
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