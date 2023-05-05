مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



تتابع الاوساط السياسية باهتمام جولة السفير السعودي وليد بخاري على القيادات السياسية والمرجعيات الدينية في محاولة لاستكشاف ما عاد به من الرياض حول مستقبل دورها في لبنان في ضوء الاتفاق السعودي الايراني.

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وقد بات واضحا ان الموقف الجامع المنسوب الى بخاري شدد على ان ليس للمملكة اعتراض على أي مرشح رئاسي يختاره ‏اللبنانيون ويحظى بثقتهم، مشددا على أن ما يتوافق عليه اللبنانيون نرحب به، وأنه يجب وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن.

السفير السعودي اجتمع اليوم الى الرئيس تمام سلام.



واما في بنشعي فكانت زيارة لنائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، الى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مشددا بعد الاجتماع على ان لدى سليمان بك كل الانفتاح للتواصل والحوار والتفاهم مع كل الافرقاء، مشيرا الى انه سيعود للقاء فرنجيه بعد انتهاء جولته للتشاور حول كل الامور.

وفيما تواصل "القوى المعارضة" حشد جهودها للتوافق على مرشح واحد او اكثر لخوض الاستحقاق الرئاسي، لفت النائب غسان سكاف من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني الى وجود بصيص امل بان يكون لدينا رئيس للجمهورية في اقرب وقت...

ووسط كل تلك التحركات، تفيد الاجواء النيابية المقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يترقب حركة الاتصالات الخارجية والداخلية ومساعي الوسطاء واكتمال الترشيحات قبل الدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس...

وفي لندن، جمع لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في مقر إقامة ولي العهد في العاصمة البريطانية، وتم عرض العلاقات الوطيدة بين لبنان والكويت وأبرز المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

ويذكر أن الرئيس ميقاتي يزور المملكة المتحدة، بدعوة رسمية للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث. تتابع الاوساط السياسية باهتمام جولة السفير السعودي وليد بخاري على القيادات السياسية والمرجعيات الدينية في محاولة لاستكشاف ما عاد به من الرياض حول مستقبل دورها في لبنان في ضوء الاتفاق السعودي الايراني.وقد بات واضحا ان الموقف الجامع المنسوب الى بخاري شدد على ان ليس للمملكة اعتراض على أي مرشح رئاسي يختاره ‏اللبنانيون ويحظى بثقتهم، مشددا على أن ما يتوافق عليه اللبنانيون نرحب به، وأنه يجب وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن.السفير السعودي اجتمع اليوم الى الرئيس تمام سلام.واما في بنشعي فكانت زيارة لنائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، الى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مشددا بعد الاجتماع على ان لدى سليمان بك كل الانفتاح للتواصل والحوار والتفاهم مع كل الافرقاء، مشيرا الى انه سيعود للقاء فرنجيه بعد انتهاء جولته للتشاور حول كل الامور.وفيما تواصل "القوى المعارضة" حشد جهودها للتوافق على مرشح واحد او اكثر لخوض الاستحقاق الرئاسي، لفت النائب غسان سكاف من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني الى وجود بصيص امل بان يكون لدينا رئيس للجمهورية في اقرب وقت...ووسط كل تلك التحركات، تفيد الاجواء النيابية المقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يترقب حركة الاتصالات الخارجية والداخلية ومساعي الوسطاء واكتمال الترشيحات قبل الدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس...وفي لندن، جمع لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في مقر إقامة ولي العهد في العاصمة البريطانية، وتم عرض العلاقات الوطيدة بين لبنان والكويت وأبرز المستجدات على الساحتين العربية والدولية.ويذكر أن الرئيس ميقاتي يزور المملكة المتحدة، بدعوة رسمية للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



تقلب الطقس في لبنان بين ماطر وعاصف وحار وجاف كتقلب مواقف بعض الاطراف في السياسة حول الاستحقاقات المهمة فيه وعلى راسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعودة المؤسسات الدستورية الى ممارسة دورها بشكل طبيعي.

وفي الاهتمامات الداخلية فان ملف النازحين السوريين في لبنان آخذ بالتفاعل ووضع على السكة الصحيحة والمتابعة الداخلية من قبل المعنيين ولاسيما وزارة الداخلية والبلديات لتنظيم وجودهم وعودتهم الطوعية والامنة.

في الملف الرئاسي مراوحة تخرقها فقط جولات السفير السعودي على المرجعيات السياسية والروحية وتأكيد على ضرورة انتخاب رئيس في اقرب وقت ممكن منعا لاطالة امد الفراغ.

وفي اطار الجولة التي يقوم بها على المرجعيات السياسية في محاولة لايجاد قواسم مشتركة في ملف رئاسة الجمهورية حط نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اليوم في بنشعي حيث أكد أنه وجد لدى الوزير السابق سليمان فرنجية كل الانفتاح على الحوار مع كل الأفرقاء ومن دون شروط مسبقة.

واليوم ذكرى قسم الامام في صور وتاكيد على الثوابت التي اطلقها الامام السيد موسى الصدر التي كانت ولا تزال تشكل العناوين الاساسية التي سعت اليها حركة امل طوال مسيرتها من المقاومة وحفظ القضية الفلسطينية والحفاظ على عروبة لبنان وامنه واستقراره ووحدته الوطنية.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



الاتصالات المتعلقة بالملف الرئاسي مستمرة، وفي اكثر من اتجاه. السفير السعودي واصل جولته على القيادات اللبنانية، كذلك الامر بالنسبة الى الوفد النيابي الاوروبي.



توازيا، زار نائب رئيس مجلس النواب بنشعي حيث التقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.



الى ذلك استكمل النائب غسان سكاف جولته على القيادات بلقاء جمعه بالبطريرك الراعي.



وبحسب سكاف، فان هناك بصيص امل في الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، اضاف: وقد حصرنا الاسماء بثلاثة اسماء من اصل احد عشر اسما، تم البحث فيها. طبعا لا اعلان رسميا عن الاسماء.



كما وأن الحراك الذي يقوم به سكاف سيعلق بعض الشيء، الى ما بعد عودته من الولايات المتحدة الاميركية التي يسافر اليها في زيارة خاصة. اذا، الحراك يتصاعد ديبلوماسيا وسياسيا.



ولكن حتى الان لا مؤشرات الى ان الحركة ستؤدي الى بركة، وخصوصا ان المواقف المحلية والعربية والدولية لم تتبدل ولم تتغير

قضائيا، وبعد اقل من اربع وعشرين ساعة على صرفها من الخدمة، ناشدت القاضية غادة عون، في تغريدة كتبتها، المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي ان يتدخل لانقاذ الشعب المظلوم والمسروق من المافيا...



وأضافت: لقد طردت من منصبي لا لأسباب تتعلق بالفساد والاهمال بل لاسباب تافهة...



فهل تعتبر غادة عون ان انتهاك قاضية للاعراف والقوانين هو من الامور التافهة؟



وهل تعتبر ان كيلها بمكيالين في الملاحقات والدعاوى هو من الامور التافهة؟



وهل تعتبر ان اقحامها السياسة في صلب ادائها المهني هو من الامور التافهة؟



قضائيا ايضا، الوفد القضائي الاوروبي استمع في قصر العدل الى افادة وزير المال يوسف الخليل.



وعلم ان مهمة الوفد انتهت وانه يغادر عائدا الى اوروبا، من دون ان يعرف بالتحديد ما الخطوات العملية المقبلة التي سيتخذها.



ولكن بعيدا من السياسة والقضاء، انظار اللبنانيين مشدودة الليلة الى ملعب غزير حيث تدور المواجهة الاولى بين فريقي الرياضي والحكمة في مباريات نصف النهائي في كرة السلة، علما ان نصف النهائي بين الفريقين الاصفر والاخضر هو بمثابة نهائي مبكر...



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



انهى الرئيس الايراني زيارته التاريخية الى دمشق، ولن تنتهي مفاعيلها التي شكلت انعطافة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والامنية بين البلدين كما قال السيد ابراهيم رئيسي..



فتعزيز العلاقات الثنائية على أساس الأخوة والاستراتيجيا غاية في الاهمية، مع احترام السيادة والحفاظ على وحدة أراضي الدولتين، كما جاء في البيان المشترك للرئيسين السيد ابراهيم رئيسي والدكتور بشار الاسد من مطار دمشق الدولي ..



البلدان اللذان وقفا جنبا الى جنب بوجه الارهاب والتطرف، ادانا العدوانية الصهيونية على سوريا، وكل أشكال الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية على أراضيها، ورفضا الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد ايران وسوريا ..



سوريا التي قدر السيد رئيسي لشعبها وحكومتها الصمود والثبات بوجه الحرب الكونية عليهم لسنوات، أكدت اليوم انها على ثوابتها السياسية والقومية، وانها بدورها وموقعها مساحة التقاء بين دول المنطقة دون ان تتنازل عن محوريتها في الصراع مع العدو الصهيوني .. وان العلاقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية باتت في مكان اسمى من ان ينال منها احد..



ما يناله لبنان من هذه الزيارة هو كل خير متى اراد اهله، فتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والكهربائية والنفطية بين سوريا وايران له كل الاثر الايجابي على لبنان متى استطاع بعض سياسييه التخلي عن جدار الوهم الاميركي الذي يعيق الانفتاح شرقا..



سياسيا رياح شرقية دافئة حركت المياه الرئاسية الراكدة، فما سمعه السياسيون والروحيون من السفير السعودي في بيروت خلط اوراق بعض حلفائه، ورتب اوراق آخرين، على أن الترتيب النهائي للملفات يبقى داخليا. فالامور اصبحت واضحة أكثر محليا واقليميا،كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ولا ينفع الاستمرار بالمقاربة السلبية برفض الآخر من دون تقديم البديل ..



قضائيا تقدمت المعركة السياسية التي تخاض على انقاض جسم القضاء المنهك، فكان قرار المجلس التأديبي بفصل القاضية غادة عون – التي استأنفت القرار، ويمكنها الاستمرار بمهامها كالمعتاد طالما لم يبرم الحكم بصرفها بحسب وزير العدل هنري خوري.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



يمكن اختصار المشهد الرئاسي اللبناني اليوم على الشكل الآتي:

فرنسيا، الحل المطروح مقايضة بين رئيس من 8 آذار هو سليمان فرنجية، ورئيس حكومة من 14 آذار.

إيرانيا وسوريا، القرار عند حزب الله.

مصريا وقطريا، لا قرار بعيدا عن توجهات الرياض.

سعوديا، لا دعم لأحد ولا فيتو على أحد.

أما أميركيا، فنشر رسمي لصور المجمع الضخم الجديد للسفارة، قيد الإنشاء في لبنان.

هذا على المستوى الخارجي، أما داخليا، فالصورة كما يلي:

عند نبيه بري، المعركة انتهت، وما يبقى مرحلة فاصلة قد تطول او تقصر قبل انتخاب فرنجية.

عند حزب الله، قد يطول الوقت حتى يستوعب المعنيون الحقيقة، كما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليوم.

عند وليد جنبلاط، تريث مع ميل تاريخي لمجاراة التسويات.

عند النواب السنة، ترقب واستعداد.

اما عند المسيحيين، فالقوات تجزم ان الرياض على موقفها، وتحسم في بياناتها المتتالية ان مرشح الممانعة لن يصل.

الكتائب تزايد على القوات بالصراخ ضد حزب الله، لكن النتيجة واحدة: رفض فرنجية.

اما التيار الوطني الحر، فرأيه معروف منذ اليوم الأول، وسيعبر عنه مجددا جبران باسيل في اليومين المقبلين، غير متأثر بتهديد بعزل سياسي من هنا، أو تهويل بحصار قضائي من هناك.

وتبقى اخيرا وليس آخرا، القاضية القضية.

غادة عون لم تكون يوما وحدها، ولن تكون. والموعد المقبل في بلونة، السادسة من مساء الاحد المقبل.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



بما أن لا شيء يذكر في موضوع رئاسة الجمهورية وبما ان الملف يحتاج الى الكثير من الوقت ليتبلور تعالوا نتحدث عن اربعة استحقاقات فعلية.



- الاستحقاق الاول هو بحث المسؤولين اللبنانيين عن اسم حاكم لمصرف لبنان يحل مكان رياض سلامة عندما تنتهي مهامه في تموز المقبل.



الموقع يهم الاميركيين قبل أي موقع آخر وعليه تجري مفاوضات يعمل عليها في الداخل والخارج وصولا لاسم حاكم توافق عليه واشنطن ولا يرفضه حزب الله ويكون قادرا على تبوؤ المنصب بقرار من حكومة تصريف الاعمال يتخذ تحت عنوان الضرورة القصوى.



اما من يعمل على الملف جديا فهم من الخارج: الولايات المتحدة وفرنسا.



اما في الداخل: فالرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر.



- الاستحقاق الثاني يتمثل في ملف النزوح السوري في لبنان.



فبعدما اكدت الunhcr أمس انها لم تضع شروطا على المعنيين مقابل تسليم الداتا إطلعت الLBCI اليوم على الورقة التي ارسلتها المنظمة الدولية وفيها: تطالب المنظمة الدولية السلطات اللبنانية بمنح النازحين السوريين الذين دخلوا الى لبنان بعد العام 2015 تصاريح الاقامة ما يسهل التعاون بين الunhcr والسلطات اللبنانية.



وفيما عادت المنظمة واوضحت أن تصاريح الاقامة لا تؤدي بحسبها الى التجنيس او الاقامة الدائمة في لبنان, يتوقع أن يشهد هذا الملف اعتبارا من هذه الليلة تطورات مهمة, فهل تكون مرتبطة فقط بالداخل اللبناني ام بزيارة الى ما بعد الحدود؟.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



تنحت المعادلة الفرنسية بثنائية نواف- سليمان لكن الحصان الرابح لا يزال في دارة آل سلام وتنقلت أسهم التداول باسم رئيس الحكومة المقبلة ضمن العائلة نفسها.

وفي جولة استمزاج الآراء عن رئيس مطابق للمواصفات الخارجية كانت لافتة زيارة قام بها السفير السعودي وليد البخاري إلى ديار المصيطبة، حيث التقى وزير الحكومة الأسبق تمام سلام.



وأفضى المعلن من اللقاء إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن منعا لإطالة أمد الفراغ ودخول لبنان في المجهول...

وفي المعلومات أن اللقاء لم يتطرق إلى اسم رئيس الحكومة، وانحصر بإيجاد حل لأزمة الرئاسة الأولى أولا، ومن دون الدخول بالأسماء، على قاعدة ترك الخيار لتوافق اللبنانيين.



ومع ذلك فإن زيارة البخاري لسلام تحديدا اكتسبت أهميتها من حيث المكان والزمان والتوافق السعودي والداخلي على ترؤسه حكومة العهد الاولى. وبالتجوال الرئاسي وصلت رحلة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الاستكشافية إلى بنشعي، فوجد في رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كل الانفتاح للتواصل والحوار والتفاهم مع كل الأفرقاء ومن دون شروط مسبقة...

وعلى إمكان مد جسور التواصل سيعود بوصعب في نهائي الدوري الرئاسي للقاء فرنجية والتشاور حول كل الأمور.

المشهد السياسي لم يختتم بين المصيطبة وبنشعي وعوارضه استكملت في بكركي بمبادرة يتولاها النائب غسان سكاف الذي أستعمل مبضع الجراح في الجهاز العصبي الرئاسي.



ولكنه لم يصل إلى قشرة الدماغ السياسي لاستئصال اسم من لائحة تضم أحد عشر إسما.



ومع تقاطع الموقفين الإيراني والسعودي عند إشارة المرور نحو التوافق اللبناني الداخلي برز موقف حزب الله الداعي مجددا إلى التفاهم لاختيار الرئيس الاصلح للبلاد في هذه المرحلة.

حراك الأذرع الدبلوماسية على الأراضي اللبنانية دخل في سباق مع تاريخ انتهاء المدة الزمنية المرصودة لتنفيذ بنود اتفاق بكين ومن مفاعيله تطبيع العلاقات التجارية بين البلدين من خلال مشاركة وفد سعودي رفيع المستوى في أكسبو 2023 في طهران يوم الأحد المقبل الذي يصادف أيضا والاجتماع الوزاري الطارىء لجامعة الدول العربية، للبحث في عودة سوريا إلى الحضن العربي، وهو ما أكده وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن سوريا لديها ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة البالغ عددهم اثنين وعشرين، لاستعادة مقعدها وأن جميع الدول العربية منخرطة لإنهاء الأزمة السورية.



ولكن هناك خلافات بشأن النهج، وعنوان العودة يقرأ من البيان الختامي لزيارة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى دمشق، والذي اعتبر أن الاتفاق الإيراني السعودي يشكل خطوة مهمة نحو تطورات تخدم استقرار الشرق الأوسط.



وأما الوصايا فسينقلها رئيسي إلى الرياض في زيارته المرتقبة إلى المملكة خلال الشهر الجاري.

وفيما المنطقة تمشي باتجاه توحيد سعر الصرف السياسي العربي والقرارات المشتركة مع جارتها ايران فإن لبنان يقع اسير خلافاته الرئاسية ..وصراعه القضائي والحرب التي تخوضها حاليا القاضية غادة عون مستجيرة بالقضاء الفرنسي.



ولكن المحافل الفرنسية غادرت بيروت دون ان تستمع الى شكوى عون، واختتمت مسارها الجنائي بالاستماع الى وزير المال يوسف خليل الذي كان شاهدا " ما شفش فوري ".