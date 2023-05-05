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لبنان
تنسيق مؤكّد
Lebanon 24
05-05-2023
|
17:03
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بات بحكم الثابت لدى حزب بارز أن رئيس تيار حليف لن يذهب بعيداً في التنسيق مع حزب منافس في بيئته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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