ميقاتي في لندن للمشاركة في حل تتويج تشارلز

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يشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، على ان يعود الى بيروت لاستئناف لقاءاته واجتماعاته في السرايا .وكان الرئيس ميقاتي التقى امس، ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح في مقر اقامة ولي العهد في لندن.شارك في الاجتماع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى وسفير الكويت بدر محمد العوضي.وجرى في خلال اللقاء عرض العلاقات الوطيدة بين لبنان والكويت وابرز المستجدات على الساحتين العربية والدولية.