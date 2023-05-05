Advertisement

لبنان

باسيل ونصر الله: لقاء أم لا؟

Lebanon 24
05-05-2023 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1063828-638189505236586495.jpg
Doc-P-1063828-638189505236586495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الاخبار": تبيّن أن لا صحة للأنباء عن طلب النائب جبران باسيل موعداً للاجتماع مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأن الحوار بين الجانبين لا يزال متوقفاً، ما عدا الاتصال السريع الذي جرى عشيّة الجلسة التشريعية الخاصة بالتمديد للمجالس البلدية، وهو اتصال تمّ لتثبيت ما كان الطرفان قد اتّفقا عليه سابقاً حيال إمكانية عدم قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية، وتأكيد باسيل أن التيار الوطني الحرّ لا يعارض مبدأ تشريع الضرورة لأنّ المجلس النيابي لا يزال المؤسسة الوحيدة التي تحظى بشرعية كاملة.
Advertisement


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-05-06
01:45 | 2023-05-06
01:44 | 2023-05-06
01:30 | 2023-05-06
01:15 | 2023-05-06
01:00 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website