باسيل ونصر الله: لقاء أم لا؟

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كتبت "الاخبار": تبيّن أن لا صحة للأنباء عن طلب النائب جبران باسيل موعداً للاجتماع مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأن الحوار بين الجانبين لا يزال متوقفاً، ما عدا الاتصال السريع الذي جرى عشيّة الجلسة التشريعية الخاصة بالتمديد للمجالس البلدية، وهو اتصال تمّ لتثبيت ما كان الطرفان قد اتّفقا عليه سابقاً حيال إمكانية عدم قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية، وتأكيد باسيل أن التيار الوطني الحرّ لا يعارض مبدأ تشريع الضرورة لأنّ المجلس النيابي لا يزال المؤسسة الوحيدة التي تحظى بشرعية كاملة.