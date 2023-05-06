مطاردة وإطلاق نار.. هكذا تم توقيف مطلوب في طرابلس

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تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المدعو "ع.ع.و" في محلة الخناق - طرابلس.وقد تخلل عملية التوقيف مطاردة وإطلاق نار في الهواء من قبل عناصر الدورية ليتم اقتياد الموقوف وتسلميه لاحقاً الى الجهات المختصة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".يذكر ان عملية التوقيف جاءت بناء على صدور مذكرة بحق الموقوف.