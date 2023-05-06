هل سيزور السفير السعودي بنشعي؟

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قالت مصادر مطلعة ان التسريبات الاعلامية عن زيارة للسفير السعودي وليد البخاري الى بنشعي للقاء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ليست صحيحة ابدا.أضافت المصادر ان توقيت الزيارة الذي حدد خاطئ، وأصل حصول زيارة من هذا النوع في هذه المرحلة غير صحيح، لان الامر في حال حصوله سيحمل معاني سياسية غير موجودة.وتعتبر المصادر "ان الرياض تربطها علاقة جيدة بمعظم القوى السياسية اللبنانية، لكنها ليست في وارد اعطاء اشارات غير دقيقة حول موقفها من هذا الاستحقاق في هذا الاتجاه او ذاك".