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لبنان

إنتقادات واسعة داخل التيار.. "بسبب" غادة عون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2023 | 01:45
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حصلت خلافات واسعة داخل "التيار الوطني الحر" بسبب انزعاج قيادة "التيار" من عجز كل الاطراف الحزبية المعنية وحتى التنظيمات الحليفة، من حشد تحركات شعبية تضامنا مع القاضية غادة عون.
وتقول مصادر مطلعة "ان ما حصل من تجمعات هزيلة جعلت "التيار" يظهر كمن لا يملك اي قدرة على الدفاع عن حلفائه داخل الدولة او الادارة وهذا الامر سيكون انتكاسة جدية له".
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وعليه، فإن "التيار"، في حال عجزه عن تنظيم اي تحركات حقيقية، سيتعرض، من وجهة نظر عونية، للكثير من الاستهدافات لعلم خصومه انه غير قادر على القيام بردود فعل.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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