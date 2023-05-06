قرار استثنائي يصدر قريبا

يكشف مصدر مطلع نقلاً عن نائب بارز في دولة كبرى إنّ "موقفاً استثنائياً سيصدر عن هذه الدولة في الأيام القليلة المقبلة بما يخص رئاسة الجمهورية في لبنان، علماً أنّ الدولة المقصودة لم تدخل حتى الآن في صراع الأسماء المطروحة"، معتبراً أنّ "الإتفاقات الإقليمية المستجدة غير مرتبطة بالرئاسة على الإطلاق، فالوضع في لبنان يحمل خصوصية دولية وداخلية".

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