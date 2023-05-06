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لبنان

امرأة أجنبية قضت صدما في المتن

Lebanon 24
06-05-2023 | 02:21
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تم نقل جثة امرأة اجنبية إلى مستشفى بيت شباب قضت جراء تعرضها لحادث صدم وقع في الزغرين – المتن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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جثة

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