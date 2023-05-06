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لبنان

خطوة تقترب.. تلاقٍ لافت بين نواب "التغيير" و حزب بارز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2023 | 03:30
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بدأت أوساطُ بعض نواب التغيير بالإشارة إلى إمكانية حصول تقاربٍ مع "التيار الوطني الحر" على لائحة أسماءٍ طرحها مؤخراً لرئاسة الجمهورية وتستثني رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية.
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واعتبرت الأوساط أنَّ التلاقي مع "التيار" في هذا الإطار باتَ أقرب من أي وقتٍ مضى، باعتبار أنّ بعض الأسماء التي يتبناها، تُشكل تقاطعاً مع بعض نواب التغيير، وبالتالي يُمكن أن يشكل ذلك رافعة إنتخابيّة في مجلس النواب.

في المُقابل، قالت مصادر مقرّبة من "التيار" لـ"لبنان24" إنَّ "التيار كان وما زال مُنفتحاً على الجميع ولم يُغلق أبوابه أمام أحد"، وأضافت: "الرهان اليوم على غربلة لائحة الأسماء للوصول إلى مرشحين جديين.. نحنُ لا نعمل ضدّ أحد، ولكن القاعدة الديمقراطية تفرض ذلك، وعلينا الإحتكام إلى التوازنات أيضاً التي نراعيها إنطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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