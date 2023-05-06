Advertisement

لبنان

برّي يُحبط شرارةً "تحريضية" خطيرة.. منطقة تنجو من فتنة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-05-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1063870-638189638399429218.jpg
Doc-P-1063870-638189638399429218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سادَ ارتياحٌ كبير في أوساط عشائر عرب خلدة إثر دخولِ رئيس مجلس النواب نبيه بري على خطّ معالجة ملف الأحكام التي صدرت بحق أبناء العشائر مؤخراً في ما يُعرف بقضية "أحداث خلدة".
Advertisement

وقالت مصادر عشائر العرب لـ"لبنان24" إنَّ بري كان متمسكاً تماماً بمطالبنا وهو يسعى شخصياً لحل الأمر انطلاقاً من بُعدٍ وطني ومناطقي، وقالت: "نُقدّر لبري جهوده، وفعلاً يبقى صمام أمان، ونحتاج إلى حلحلة منطقية وفعلية وسريعة لهذا الملف".

وتوازياً مع ذلك، كشفت المعلومات أنَّ "حزب الله" أبدى ليونة شديدة في الملف، موضحة أنّ هناك تنسيقاً عالياً مع بري لحلحلة الأمر وإنهائه بالسبل القضائية والقانونية المتاحة والتي لا تشكل إستفزازاً لأحد، وأضافت: "الحزب قرّر التعاطي مع الملف انطلاقاً من الحرص على السلم الأهلي لاسيما في خلدة، والإشارات اللافتة هي أن عشائر العرب يتعاطون بحكمة كبيرة، وهم لا يريدون الإنجرار إلى فتنة، والدلائل على ذلك كثيرة".

واعتبرت المصادر أن انخراط برّي ضمن الملف سحبَ البسَاط من تحت مجموعة من النواب والأحزاب الذين تسلقوا على قضية خلدة وسعوا لإستثمارها سياسياً، موضحةً أنّ تبني رئيس مجلس النواب للقضية ومتابعتها ساهم في إحباط تحريضٍ خطير كاد سيحصل لاحقاً ويُهدد خلدة وطريق الجنوب، وأضافت: "عشائر العرب لا تريد تحريضاً ولا فتنة.. تريد أن يتم إنصاف أبنائها بغض النظر عن الجهة التي تعمل على ذلك.. وكما يُقال: يريدون أكل العنب وليس قتل الناطور".
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-05-06
05:21 | 2023-05-06
05:00 | 2023-05-06
04:49 | 2023-05-06
04:45 | 2023-05-06
04:35 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website