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لبنان

هل يتم رفع إضراب موظفي القطاع العام قريباً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2023 | 04:15
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بعد رفض موظفي القطاع العام الزيادات التي أقرتها  الحكومة وقرار الاستمرار  في الاضراب، دخل الاتحاد العمالي العام على خط الوساطة بين الطرفين وتم عقد اجتماع الأسبوع الماضي في السرايا ضم الرئيس نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر ووفدا من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة نوال نصر.
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وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ان تقدم رابطة موظفي القطاع العام مشروع حل ضمن مهلة أسبوع على ان تجتمع لاحقا اللجنة المكلفة بدرس رواتب القطاع العام بالتنسيق مع الرابطة للتوصل إلى رفع الإضراب بأسرع وقت مع توقعات بأن يتم هذا الأمر قريباً، فأين أصبحت هذه المفاوضات وهل يتم رفع إضراب موظفي القطاع العام قريباً؟  

مصدر في الاتحاد العمالي العام يوضح عبر "لبنان 24" ان "ما من جديد في هذا الخصوص"، مشيراً إلى ان "رابطة موظفي القطاع العام صاغت مقترحاتها وهي بانتظار عودة الرئيس ميقاتي من الخارج لرفع المطالب وفي حال كانت الأمور تسير بشكل إيجابي والمقترحات قابلة للتنفيذ تجتمع اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام".

وتابع المصدر: "اقتراحات الرابطة هي اقتراحات منطقية وواقعية وتصب في مصلحة موظفي القطاع العام  وإعادة النشاط لعجلة العمل الرسمي في الوزارات والإدارات العامة وأيضا في مصلحة كل الناس والحكومة بشكلٍ خاص ونحن نأمل خيراً".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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