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لبنان

فياض غادر الى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه

Lebanon 24
06-05-2023 | 03:36
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 غادر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض بيروت مساء امس، للمشاركة في "مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه" الذي يتناول واقع شح المياه في المنطقة عامة وفي العراق خاصة، ومسألة دبلوماسية المياه العابرة للحدود، تلبية لدعوة رسمية من وزير الموارد المائية العراقية الدكتور عون عبدالله.
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وسيجري الوزير فياض على هامش المؤتمر عدة لقاءات مع مسؤولين عراقيين ومع نظرائه وزير النفط العراقي حيان عبد الغني والموارد المائية الدكتور عون عبدالله للتباحث في الملفات ذات الإهتمام المشترك.
المصدر: الوكالة الوطنية
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