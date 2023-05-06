تعرّض لحادث صدم على متن دراجته النارية في زغرتا.. وهذا ما حلّ به (صورة)

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تعرّض أحد الاشخاص لحادث صدم وهو على متن دراجته النارية على طريق عام مرياطة قضاء زغرتا ما ادى الى اصابته بنزيف حاد في رأسه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وعملت على نقله الى المستشفى. وقد وصفت حالته بالحرجة.