ترقّبوا يوم الثلاثاء.. ماذا ستشهد بيروت؟

تتحضر مجموعات معنيّة بالدفاع عن حقوق المودعين لإقامة تحرّكات ضدّ بعض المصارف في بيروت، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك انطلاقاً من محيط مجلس النواب وسط العاصمة.

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