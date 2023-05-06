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لبنان

ترقّبوا يوم الثلاثاء.. ماذا ستشهد بيروت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2023 | 04:45
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تتحضر مجموعات معنيّة بالدفاع عن حقوق المودعين لإقامة تحرّكات ضدّ بعض المصارف في بيروت، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك انطلاقاً من محيط مجلس النواب وسط العاصمة.
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ولفتت معلومات "لبنان24" إلى أنَّه بدأت خلال الساعات الأخيرة عملية حشدٍ للتحرك المرتقب، وقد ناشدت بعض الجهات المعنية بالتحرك المغتربين تمويل  التحرك وتأمين تكاليف المواصلات للمودعين الموجودين في مختلف المناطق اللبنانية، نظراً لعدم قدرة هؤلاء على الإنتقال إلى بيروت.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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