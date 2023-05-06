بعدما تخطت الحرارة الـ 30 درجة منخفض جوي سيضرب لبنان.. الأمطار "راجعة"!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ انه بعد ان سيطرت الموجة الحارة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال اليومين الماضيين وكان سببها الرياح الجنوبية الشرقية من الربع الخالي في المملكة العربية السعودية بحيث رفعت درجات الحرارة وتخطت الـ 30 على الساحل ترافقت مع غبار في الأجواء، تبدأ هذه الموجة بالانحسار ظهر اليوم السبت بسبب تمدد تيارات قطبية نحو شرق أوروبا وغرب روسيا وسوف تطال وسط تركيا الأمر الذي سيُساهم بانخفاض حاد بدرجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 9 و12 درجة.هذا ويقترب منخفض جوي من لبنان سيبدأ تأثيره بعد ظهر اليوم السبت فتتساقط أمطار متفرقة خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتتحوّل إلى غزيرة بين فجر الأحد ويوم الإثنين.وأشار إلى انه سوف تطال الأمطار الغزيرة بالدرجة الأولى عكار الساحل الشمالي ساحل سوريا الساحل الممتد من ضبيه حتى جبيل ومناطق كسروان والمتن (ساحلا وجبلا) مناطق الشوف، عاليه وجزين.أما الأمطار من الدرجة الثانية فستطال الساحل الجنوبي من الدامور حتى صور والنبطية ومن ثم المناطق البقاعية.تشتد غزارة حبات البرد خلال يوم الأحد مصحوبة بعواصف رعدية وصواعق بنسبة تتراوح ما بين 60 و80 % كما تتساقط الثلوج فوق الـ 2600 متر.يبدأ الطقس بالتحسن اعتبارا من مساء يوم الإثنين.ملاحظة: الأمطار هي متوسطة تتحول خلال يومي الأحد والإثنين بشكل محلي إلى طوفانية مصحوبة بحبات البرد والصواعق ما يعني ان هذا الوضع لن يشمل كافة المناطق اللبنانية.