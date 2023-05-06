Advertisement

لبنان

كلمة لنصرالله في هذا التاريخ

Lebanon 24
06-05-2023 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1063923-638189744106008152.jpg
Doc-P-1063923-638189744106008152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله عند الساعة الخامسة من يوم الجمعة المقبل، وذلك في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله لمناسبة الذكرى السنوية السابعة لإستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدرالدين، في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر، مدارس المهدي(عج)- الحدث.
Advertisement
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-05-06
07:11 | 2023-05-06
07:02 | 2023-05-06
06:46 | 2023-05-06
06:30 | 2023-05-06
06:00 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website