كلمة لنصرالله في هذا التاريخ

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله عند الساعة الخامسة من يوم الجمعة المقبل، وذلك في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله لمناسبة الذكرى السنوية السابعة لإستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدرالدين، في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر، مدارس المهدي(عج)- الحدث.

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