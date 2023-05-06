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لبنان

فقد السيطرة على "البيك اب" واصطدم بحائط

Lebanon 24
06-05-2023 | 06:30
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اصطدم "بيك اب" عائد لبلدية دير عمار بحائط في البلدة، بعدما فقد السائق السيطرة عليه نتيجة عطل في المكابح.

وقد أُصيب شخصان، وعملت فرق الاسعاف في سبل السلام على إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى.
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دير عمار

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