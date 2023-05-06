فقد السيطرة على "البيك اب" واصطدم بحائط

اصطدم "بيك اب" عائد لبلدية دير عمار بحائط في البلدة، بعدما فقد السائق السيطرة عليه نتيجة عطل في المكابح.



وقد أُصيب شخصان، وعملت فرق الاسعاف في سبل السلام على إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى.