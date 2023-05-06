شخص يُسلّم نفسه لمخابرات الجيش... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "م.العم"، قام بتسليم نفسه لفرع مخابرات الجيش في منطقة القبة، بعدما أطلق النار وأصاب أحد الاشخاص في منطقة السويقة.

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