Advertisement

لبنان

شخص يُسلّم نفسه لمخابرات الجيش... ما السبب؟

Lebanon 24
06-05-2023 | 07:02
A-
A+
Doc-P-1063957-638189787112847194.jpg
Doc-P-1063957-638189787112847194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "م.العم"، قام بتسليم نفسه لفرع مخابرات الجيش في منطقة القبة، بعدما أطلق النار وأصاب أحد الاشخاص في منطقة السويقة.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فضيحة جديدة في الجيش الإسرائيلي.. هل خسرت القبة الحديدية فعاليتها؟
lebanon 24
06/05/2023 15:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف في قبضة الجيش
lebanon 24
06/05/2023 15:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية: ذاهب بملف الاملاك البحرية الى النهاية والخطوة الثانية ستكون عمليات المسح واول باب سندقه الاسبوع المقبل هو الجيش لكي يستلم ملف مسح الاملاك البحرية
lebanon 24
06/05/2023 15:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ل"الجزيرة": نسيطر على كل ما يحدث بالضفة الثانية لنهر دنيبر
lebanon 24
06/05/2023 15:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24

القبة

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:24 | 2023-05-06
04:00 | 2023-05-06
03:30 | 2023-05-06
07:45 | 2023-05-06
07:12 | 2023-05-06
07:11 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website