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لبنان

مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف في قبضة الجيش

Lebanon 24
06-05-2023 | 07:11
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في إطار مكافحة أعمال السرقة وتجارة المخدرات، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (ع.م.) في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية، حيث تمّ توقيفه كونه مطلوبًا بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف بجرائم: تأليف عصابة مسلحة تقوم بأعمال السلب والسرقة، ترويج المخدرات، الإتجار بالأسلحة، افتعال الإشكالات، إطلاق النار على القوى الأمنية. كما أقدم بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠٢٠ على الفرار من أحد السجون وتخريبه متسبباً بفرار سجناء آخرين.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
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