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لبنان

حادثة مروّعة في البقاع اليوم... مسلّحون خطفوا شخصاً وهربوا إلى هذا المكان

Lebanon 24
06-05-2023 | 07:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 4 مسلّحين سرقوا "بيك اب"، وخطفوا سائقه مقابل سنتر "الدلباني"، في بلدة العين في البقاع الشمالي، وذهبوا باتجاه سهل بلدة العين.
 
 
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