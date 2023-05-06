"عيناك وطني" جديد إبداع المطربة سميّة بعلبكي

على رغم ما يعانيه لبنان من أزمات متلاحقة فإن ساحته الثقافة والفنية والإبداعية حافلة بالأعمال التي تبقي وهجه متألقًا، موسيقىً وشعرًا. وجديد هذا الأسبوع للمطربة القديرة سمية بعلبكي التي ستطلق قصيدة مغناة بعنوان "عيناك وطني " قريباً على شاشة ال LBCIمن شعر الراحل أنور سلمان وتأليف وتوزيع موسيقي لنشأت سلمان. وهذا العمل المميز هو الأول من نوعه لسمية من حيث النمط الموسيقي المُعتمد في الأغنية الذي يجمع التوزيع الأوركسترالي الغربي الحديث بالروح الموسيقية الشرقية، خصوصًا أنها معروفة بإدائها المتمكّن للطرب العربي الأصيل.





وهذا هو التعاون الأول بين مطربة عربية والمؤلف الموسيقي نشأت سلمان، وهو المتخصص في الموسيقى التصويرية والأوركسترالية. وهذا هو التعاون الأول بين مطربة عربية والمؤلف الموسيقي نشأت سلمان، وهو المتخصص في الموسيقى التصويرية والأوركسترالية.

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سجل العمل أكثر من ٨٠ عازفاً بين سويسرا وبودابست ولوس أنجلس. وقام المخرج عادل سرحان بإنتاج العمل المُصوّر على طريقة الفيديو كليب. وقد تم التسجيل في بيروت بعد الانتهاء من "الميكسنغ" في لندن.

مدة العمل ٧ دقائق وهو عبارة عن قصيدة مغناة وتقول القصيدة:



مَهْمَا يَمُرُّ عَليَّ مِنْ مِحَنِ،

عَيْنَاكَ باقِيَتَانِ

لِي وَطَنِي.



شَمْسُ الحُرُوفِ

إِلَيْكَ تُبْحِرُ بِي،

وَتُضِيءُ لِي بَوَّابَةَ الزَّمَنِ.



وَعَلى رِيَاحِكَ

خَفْقُ أَشْرِعَتِي،

وَيَظَلُّ حُبُّكَ مَرْفَأَ الشَّجَنِ



مَا أَوَّلُ الدُّنْيَا وآخِرُهَا ...

مَا دَامَ بَحْرُكَ حَامِلاً سُفُنِي!





يُذكر أن هذا العمل قدّم للمرة الأولى على مسرح بعلبك ضمن احتفالية مهرجانات بعلبك الدولية في تموز العام ٢٠٢٢.

وقد اعربت سمية عن سعادتها الكبيرة بإنجاز عمل من هذا النوع في هذا الظرف الصعب تحديداً مما تعتبره فعل صمود وإصرار منها على إبراز الدور الحضاري والفني لبيروت.