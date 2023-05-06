Advertisement

لبنان

جنبلاط حذر من استمرار الفراغ الرئاسي

Lebanon 24
06-05-2023 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1063998-638189879714907915.jpg
Doc-P-1063998-638189879714907915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط من "استمرار الوضع الشاذ في لبنان وإطالة أمد الفراغ الرئاسي، بعدما ضاعفت هذه الازمة الآفاق السلبية التي تهدد مقوّمات الوطن وتضعه في مصير مجهول". وقال: "بينما تضع بعض الدول الاقليمية نفسها على حافة صراعات وحروب عالمية خطيرة، وأخرى معنية بلبنان تعمل على ترتيب تفاهماتها الاستراتيجية، لا نزال نحن في بلدنا ومع دخول الفراغ شهره السادس، ننتظر الحلول السحرية والوحي من الخارج، دون النظر إلى مسؤوليتنا الوطنية والدستورية لإعادة تكوين الدولة، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تؤسس لوقف هذا النزيف الذي يستبطن المزيد من الازمات والإنزلاق نحو صعوبات أكبر".
Advertisement

في مجال آخر، دعا النائب جنبلاط في تصريح الى "وقف حملات الشحن ضد النازحين وتقديم مقاربة عقلانية وموضوعية لمعالجة هذه القضية"، مشيرا في هذا السياق الى "ضرورة عدم غياب لبنان عن الاجتماعات العربية التي تعقد بهذا الخصوص والمشاركة في النقاشات، لا سيما اجتماع وزراء الخارجية غدا في جامعة الدول العربية، باعتباره المعني اكثر من سواه".
 
كما تناول النائب جنبلاط على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة موضوع اللامركزية الادارية "وأهمية النقاش الوطني المسؤول حولها، وضرورة إيجاد أفضل الصيغ لإقرارها وتطبيقها، انسجاما مع ما ورد في اتفاق الطائف وبالنظر لكونها صيغة ادارية لتسيير امور المواطنين"، منبها في هذا السياق الى "خطورة بعض الطروحات التي تتجاوز هذا المفهوم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-06
12:04 | 2023-05-06
11:58 | 2023-05-06
11:53 | 2023-05-06
11:29 | 2023-05-06
11:24 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website