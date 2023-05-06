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لبنان
جنبلاط حذر من استمرار الفراغ الرئاسي
Lebanon 24
06-05-2023
|
09:38
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حذر رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط من "استمرار الوضع الشاذ في لبنان وإطالة أمد الفراغ الرئاسي، بعدما ضاعفت هذه الازمة الآفاق السلبية التي تهدد مقوّمات الوطن وتضعه في مصير مجهول". وقال: "بينما تضع بعض الدول الاقليمية نفسها على حافة صراعات وحروب عالمية خطيرة، وأخرى معنية بلبنان تعمل على ترتيب تفاهماتها الاستراتيجية، لا نزال نحن في بلدنا ومع دخول الفراغ شهره السادس، ننتظر الحلول السحرية والوحي من الخارج، دون النظر إلى مسؤوليتنا الوطنية والدستورية لإعادة تكوين الدولة، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تؤسس لوقف هذا النزيف الذي يستبطن المزيد من الازمات والإنزلاق نحو صعوبات أكبر".
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في مجال آخر، دعا النائب جنبلاط في تصريح الى "وقف حملات الشحن ضد النازحين وتقديم مقاربة عقلانية وموضوعية لمعالجة هذه القضية"، مشيرا في هذا السياق الى "ضرورة عدم غياب لبنان عن الاجتماعات العربية التي تعقد بهذا الخصوص والمشاركة في النقاشات، لا سيما اجتماع وزراء الخارجية غدا في جامعة الدول العربية، باعتباره المعني اكثر من سواه".
كما تناول النائب جنبلاط على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة موضوع اللامركزية الادارية "وأهمية النقاش الوطني المسؤول حولها، وضرورة إيجاد أفضل الصيغ لإقرارها وتطبيقها، انسجاما مع ما ورد في اتفاق الطائف وبالنظر لكونها صيغة ادارية لتسيير امور المواطنين"، منبها في هذا السياق الى "خطورة بعض الطروحات التي تتجاوز هذا المفهوم".
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