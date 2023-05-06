بلدية مغدوشة افتتحت مهرجانها الترفيهي

Advertisement

افتتحت بلدية مغدوشة، بالتعاون مع جمعية التنمية للانسان والبيئة DPNA مساء الجمعة، مهرجانا تسويقيا ترفيهيا، تحت شعار "هابي ناس"، بمشاركة جمعيات ونواد وهيئات محلية، على البيدر قبالة الكنيسة في البلدة، في حضور النائب ميشال موسى وفاعليات سياسية، اجتماعية واقتصادية.وأشار رئيس البلدية رئيف يونان إلى أن "الهدف من تنظيم هذا المهرجان، بالدرجة الأولى، هو تشجيع مزارعي البلدة وتسويق منتوجاتهم، كذلك لتعريف ساكني بلدات الجوار ومقيميها على معالم البلدة الدينية والتراثية كسيدة المنطرة والساحة وغيرها من الأماكن لتغدو مقصدا لزيارتهم".واعتبر يونان أن "هذا النشاط هو بمثابة إعلان لانطلاق الموسم السياحي في البلدة"، املا أن "تحمل الايام القادمة الاستقرار الاقتصادي للبنان، الذي يتيح لكل القرى والبلدات اللبنانية، لاسيما مغدوشة، تنظيم المزيد من الأنشطة الصيفية والسياحية والزراعية، التي تساهم في تحقيق كل ما هو افضل لازدهار الوطن والمواطن".