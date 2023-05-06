Advertisement

لبنان

بلدية مغدوشة افتتحت مهرجانها الترفيهي

Lebanon 24
06-05-2023 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1064015-638189924293955617.jpg
Doc-P-1064015-638189924293955617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتحت بلدية مغدوشة، بالتعاون مع جمعية التنمية للانسان والبيئة DPNA مساء الجمعة، مهرجانا تسويقيا ترفيهيا، تحت شعار "هابي ناس"، بمشاركة جمعيات ونواد وهيئات محلية، على البيدر قبالة الكنيسة في البلدة، في حضور النائب ميشال موسى وفاعليات سياسية، اجتماعية واقتصادية.
Advertisement

وأشار رئيس البلدية رئيف يونان إلى أن "الهدف من تنظيم هذا المهرجان، بالدرجة الأولى، هو تشجيع مزارعي البلدة وتسويق منتوجاتهم، كذلك لتعريف ساكني بلدات الجوار ومقيميها على معالم البلدة الدينية والتراثية كسيدة المنطرة والساحة وغيرها من الأماكن لتغدو مقصدا لزيارتهم".

واعتبر يونان أن "هذا النشاط هو بمثابة إعلان لانطلاق الموسم السياحي في البلدة"، املا أن "تحمل الايام القادمة الاستقرار الاقتصادي للبنان، الذي يتيح لكل القرى والبلدات اللبنانية، لاسيما مغدوشة، تنظيم المزيد من الأنشطة الصيفية والسياحية والزراعية، التي تساهم في تحقيق كل ما هو افضل لازدهار الوطن والمواطن".

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-06
12:04 | 2023-05-06
11:58 | 2023-05-06
11:53 | 2023-05-06
11:29 | 2023-05-06
11:24 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website