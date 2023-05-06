جنبلاط يلتقي السفير السعودي في كليمنصو

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، مساء اليوم، السفير السعودي وليد البخاري في كليمنصو، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور.

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