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لبنان

جنبلاط يلتقي السفير السعودي في كليمنصو

Lebanon 24
06-05-2023 | 11:11
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استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، مساء اليوم، السفير السعودي وليد البخاري في كليمنصو، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور.
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