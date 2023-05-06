كلامٌ مهم من السفير السعودي أمام جنبلاط.. ماذا قال عن "رئاسة الجمهورية"؟

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور.



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وبعد اللقاء، قال البخاري في تصريح: "لطالما أكدنا بأن الحلول تأتي من داخل لبنان وليس من خارجه". وخلال اللقاء، جرى عرض مختلف الأوضاع والمستجدات الراهنة، كما تم التطرق إلى مختلف الملفات بينها الإستحقاق الرئاسي.وبعد اللقاء، قال البخاري في تصريح: "لطالما أكدنا بأن الحلول تأتي من داخل لبنان وليس من خارجه".

بدورها، ذكرت قناة "الجديد" أنّ البخاري أكّد خلال لقائه جنبلاط أنّ السعودية تحترم خيارات اللبنانيين، مشدداً على أنّ "الإنتخابات الرئاسيّة شأنٌ سيادي لبناني داخلي".

ووفقاً لـ"الجديد"، فقد نقل البخاري دعوة المملكة إلى التوافق بين اللبنانيين، مؤكداً على ثوابت بلاده بضرورة ملء الشغور الرئاسي والإسراع بإنتخاب رئيسٍ للجمهورية.