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لبنان

سوريان بقبضة "المعلومات" في زحلة.. ما الذي فعلاه داخل ورش البناء؟

Lebanon 24
06-05-2023 | 11:24
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بنتيجة المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة عن إقدام مجهولين على تنفيذ عمليات سرقة من داخل ورش وأبنية قيد الإنشاء، وكانت آخرها بتاريخ 15-4-2023 في محلة ضهور زحلة، حيث قدرت قيمة المسروقات بحوالى /8,000/$. على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت القطعات المختصة في الشعبة إلى كشف هوية المتورطين بهذه العمليات، ومن بينهم كل من: -  م. د. (مواليد عام 1999، سوري) -  م. ر. (مواليد عام 1989، سوري).
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وبتاريخ 27-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة زحلة على متن سيارة نوع "مرسيدس" المستخدمة في عملية السرقة، كما نفذت دورية مداهمة في محلة سعدنايل نتج منها توقيف الثاني. وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تورطهما مع آخرين بتنفيذ عمليات السرقة من داخل الورش والابنية قيد الانشاء من منطقة زحلة ومحيطها، كما أفاد الثاني بأنه يقوم بتخبئة المسروقات وتخزينها وبيعها. وتم حجز السيارة المستخدمة في عمليات السرقة، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
 
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