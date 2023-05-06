فياض التقى رئيس الوزراء العراقي وشكر له دعم بلاده عبر تزويد لبنان بالنفط

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وتقدم فياض بالشكر باسم لبنان "للدعم العراقي المستمر في موضوع تزويد لبنان بالنفط العراقي"، وعرض إمكانية "تمتين الشراكة وتطويرها عبر تجديد الاتفاقية وزيادة الكمية بما يخدم العلاقة واستمرارها بين البلدين الشقيقين، هذا بالاضافة إلى إمكانية استيراد كمية إضافية بشروط تجارية، مما يمكن من تنفيذ خطة الكهرباء بالإطار المطلوب للوصول الى 12 ساعة تغذية يومياً، وذلك ضمن أعلى معايير للشفافية والرقابة".كذلك، تطرق البحث الى فرصة إعادة تفعيل خط النفط ومصفاة التكرير وخزانات التخزين عبر خلق شراكة استراتيجية نافذة في حوض البحر الابيض المتوسط.يُشار إلى أن فياض يُشارك في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، بدعوة رسمية من نظيره وزير الموارد المائية الدكتور عون دياب عبدالله.