سكاف التقى باسيل: ندعو كل من يعيق إنجاز الإستحقاق الرئاسي إلى تليين المواقف

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وبعد اللقاء، قال سكاف: "الخارج تحرك بسبب الركود الداخلي وشعور الدول الإقليمية والدولية بعدم اكتراث المسؤولين بمعاناة المواطنين وتلهيهم بالأمور الذاتية والشخصية، وها نحن اليوم نلمس تراجعاً في منسوب التدخل الخارجي لمصلحة لبننة الاستحقاق، بعد أن بدأنا تحركاً داخلياً فعلياً".وتابع سكاف: "انطلاقاً من الجو الإيجابي والمنفتح الذي لمسته لدى معالي الوزير باسيل، أتوجه بكل صدق الى كل الأفرقاء الآخرين، بخاصةً الذين يساهمون بمعرفة أو من دون معرفة بإعاقة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بتليين المواقف والتخفيف من الشروط والتحلي بقليل من التواضع والكثير من المسؤولية".